x
30 мая 2025
|
последняя новость: 11:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2025
|
30 мая 2025
|
последняя новость: 11:55
30 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Украинцы бойкотируют чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусов

Дзюдо
время публикации: 30 мая 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 11:05
Украинцы бойкотируют чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусов
AP Photo/Sakchai Lalit

Федерация дзюдо Украины приняла решение бойкотировать чемпионат мира по дзюдо, сообщает сайт организации.

Решение принято из-за допуска белорусов, которые будет выступать с национальной символикой, то есть не в нейтральном статусе.

Турнир пройдет 13-20 июня в Будапеште.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2025

Дзюдо. Керем Примо стала победительницей турнира в Каунасе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2025

Обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Дзюдо. Ариэль Шульман стал победителем турнира в Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025

Мужскую сборную Израиля по дзюдо будет тренировать Шани Гершко