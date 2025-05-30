Украинцы бойкотируют чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусов
время публикации: 30 мая 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 11:05
Федерация дзюдо Украины приняла решение бойкотировать чемпионат мира по дзюдо, сообщает сайт организации.
Решение принято из-за допуска белорусов, которые будет выступать с национальной символикой, то есть не в нейтральном статусе.
Турнир пройдет 13-20 июня в Будапеште.
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