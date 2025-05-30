Украинцы бойкотируют чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусов

Федерация дзюдо Украины приняла решение бойкотировать чемпионат мира по дзюдо, сообщает сайт организации.

Решение принято из-за допуска белорусов, которые будет выступать с национальной символикой, то есть не в нейтральном статусе.

Турнир пройдет 13-20 июня в Будапеште.