Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал
время публикации: 30 мая 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 17:38
Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Маккаби".
Во втором матче полуфинальной серии "желтые" победили "Апоэль" (Холон) 85:73.
Счет в серии 2:0.
Второй финалист определится в третьем матче серии "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).
После 10 минут выигрывал "Апоэль" 20:17.
В дальнейшем матч проходил под диктовку "Маккаби". После 20 минут 44:37, 30 - 64:59.
Тамир Блатт (Маккаби) сделал "дабл-дабл" (14 + 10 передач).
"Маккаби" третий раз подряд выходит в финал чемпионата Израиля по баскетболу.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025