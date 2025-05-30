x
30 мая 2025
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2025
|
30 мая 2025
|
последняя новость: 18:07
30 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал

Баскетбол
время публикации: 30 мая 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 17:38
Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал
AP Photo/Adam Hunger

Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Маккаби".

Во втором матче полуфинальной серии "желтые" победили "Апоэль" (Холон) 85:73.

Счет в серии 2:0.

Второй финалист определится в третьем матче серии "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).

После 10 минут выигрывал "Апоэль" 20:17.

В дальнейшем матч проходил под диктовку "Маккаби". После 20 минут 44:37, 30 - 64:59.

Тамир Блатт (Маккаби) сделал "дабл-дабл" (14 + 10 передач).

"Маккаби" третий раз подряд выходит в финал чемпионата Израиля по баскетболу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

НБА. "Нью-Йорк" победил "Индиану" и продлил серию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Шэй Гилдес-Александр - самый ценный игрок финала Западной конференции НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" сравнял счет в серии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

НБА. "Оклахома-Сити" вышел в финал