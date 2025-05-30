Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал

Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Маккаби".

Во втором матче полуфинальной серии "желтые" победили "Апоэль" (Холон) 85:73.

Счет в серии 2:0.

Второй финалист определится в третьем матче серии "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).

После 10 минут выигрывал "Апоэль" 20:17.

В дальнейшем матч проходил под диктовку "Маккаби". После 20 минут 44:37, 30 - 64:59.

Тамир Блатт (Маккаби) сделал "дабл-дабл" (14 + 10 передач).

"Маккаби" третий раз подряд выходит в финал чемпионата Израиля по баскетболу.