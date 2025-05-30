СМИ. Новым тренером "Милана" станет Массимилиано Аллегри

"Милан" достиг соглашения с Массимилиано Аллегри, который станет новым главным тренером команды, сообщают итальянские СМИ.

С ним будет подписан трехлетний контракт.

Массимилиано Аллегри тренировал "Милан" в 2010-14 годах.

Под его руководством "красно-черные" стали чемпионами Италии 2011 года и обладателями Суперкубка Италии 2011 года.