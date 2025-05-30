СМИ. Новым тренером "Милана" станет Массимилиано Аллегри
время публикации: 30 мая 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 13:44
"Милан" достиг соглашения с Массимилиано Аллегри, который станет новым главным тренером команды, сообщают итальянские СМИ.
С ним будет подписан трехлетний контракт.
Массимилиано Аллегри тренировал "Милан" в 2010-14 годах.
Под его руководством "красно-черные" стали чемпионами Италии 2011 года и обладателями Суперкубка Италии 2011 года.
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