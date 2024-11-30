Лидер проиграл "Милану". Результаты матчей Евролиги

Завершился двенадцатый тур регулярного чемпионата евролиги. Лидируют "Париж" и "Фенербахче", одержавшие по 9 побед.

В этом туре поражения потерпели многие команды из лидирующей группы. в том числе единоличный лидер после 11-го тура "Фенербахче".

Тель-авивский "Маккаби" на 15-м месте (4 победы).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Милан (Италия) 85:91

Великолепный матч провел форвард "Милана" Никола Миротич (29 + 9 подборов).

Црвена звезда (Белград, Сербия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 101:77

Панатинаикос (Афины, Греция) - Монако (Франция) 88:91

Последнюю четверть выиграли гости 26:21.

Бывший форвард "Маккаби" Матиас Лассорт (Монако) сделал "дабл-дабл" (22 + 11 подборов).

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 97:82