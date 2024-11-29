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Лига Европы. Победа "Манчестер Сити". Ничья "Тоттенхэма" и "Ромы"

Футбол
время публикации: 29 ноября 2024 г., 08:52 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 08:52
Лига Европы. Победа "Манчестер Сити". Ничья "Тоттенхэма" и "Ромы"
AP Photo/Dave Thompson

Завершился пятый тур основного этапа Лиги Европы. Лидируют "Лацио", "Атлетик" (Бильбао) и "Айнтрахт" (Франкфурт), набравшие по 13 очков.

Тель-авивский "Маккаби" одержал первую победу и занимает 31-е место.

Все матчи проиграло киевское "Динамо".

Мидтьюланд (Дания) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 1:2

Твенте (Энсхеде, Нидерланды) - Юнион (Сент-Жилуа, Бельгия) 0:1

Победный гол на 11-й минуте забил Мохаммед Фусейни (2 июля перешел из "Штурма" (Грац)).

Израильский нападающий бельгийского клуба Анан Халайли отыграл весь матч. На третьей минуте компенсированного времени он получил желтую карточку.

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:0

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Мальме (Швеция) 4:1

На 11-й минуте хозяева вели в счете 2:0. Оба мяча забил Барнабас Варга.

Израильский полузащитник Мохамед Абу Фани вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 86-й минуте (при счете 4:1).

Манчестер Юнайтед (Англия) - Буде/Глимт (Норвегия) 3:2

Ворота норвежцев защищал голкипер сборной России, уроженец Израиля Никита Хайкин.

Ницца (Франция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:4

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 2:0

Славия (Прага, Чехия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 1:2

Спортинг (Брага) - Хоффенхайм 3:0

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Рома (Италия) 2:2

"Волки" сравняли счет на первой минуте компенсированного времени.

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