"Барселона" победила в Турции, "Реал" проиграл в Греции. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" в гостях победила "Анадолу Эфес" 97:88. "Олимпиакос" обыграл "Реал" 79:69.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Барселона (Испания) 88:97
Альба (Берлин, Германия) - Париж (Франция) 83:92
Французы выиграли вторую половину матча 55:39.
Отличный матч провели лидеры парижан Надир Хифи (25) и Тайсон Уорд (23).
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 84:82
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 79:69
Последнюю четверть греки выиграли 23:10.
Форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 23 очка и сделал 8 подборов.
Баскония (Витория, Испания) - Милан (Италия) 88:83
Виртус (Болонья, Италия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 84:87
Карсен Эдвардс (Бавария) набрал 26 очков.