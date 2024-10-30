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"Барселона" победила в Турции, "Реал" проиграл в Греции. Результаты матчей Евролиги

время публикации: 30 октября 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 07:49
"Барселона" победила в Турции, "Реал" проиграл в Греции. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Jed Jacobsohn

Состоялись матчи шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" в гостях победила "Анадолу Эфес" 97:88. "Олимпиакос" обыграл "Реал" 79:69.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Барселона (Испания) 88:97

Альба (Берлин, Германия) - Париж (Франция) 83:92

Французы выиграли вторую половину матча 55:39.

Отличный матч провели лидеры парижан Надир Хифи (25) и Тайсон Уорд (23).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 84:82

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 79:69

Последнюю четверть греки выиграли 23:10.

Форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 23 очка и сделал 8 подборов.

Баскония (Витория, Испания) - Милан (Италия) 88:83

Виртус (Болонья, Италия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 84:87

Карсен Эдвардс (Бавария) набрал 26 очков.

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