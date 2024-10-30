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Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со швейцарцами

время публикации: 30 октября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 07:26
Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со швейцарцами
AP Photo/Tyler Tate

В матче третьего тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 17 лет) израильтяне сыграли вничью со швейцарцами 2:2.

Матч прошел в Кишиневе.

Положение команд. Швейцария 7 очков, Израиль 5, Черногория 4, Молдова 0.

Сборные Швейцарии и Израиля вышли в следующий отборочный этап.

Швейцарцы дважды вели в счете, но упустили победу на первой минуте компенсированного времени.

У сборной Израиля голы забили Лерой Абрибайе (Маккаби, Тель-Авив) и Итамар Хосид, Швейцарии: Илия Деспотович и Йосип Бралич.

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