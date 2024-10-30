Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со швейцарцами
время публикации: 30 октября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 07:26
В матче третьего тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 17 лет) израильтяне сыграли вничью со швейцарцами 2:2.
Матч прошел в Кишиневе.
Положение команд. Швейцария 7 очков, Израиль 5, Черногория 4, Молдова 0.
Сборные Швейцарии и Израиля вышли в следующий отборочный этап.
Швейцарцы дважды вели в счете, но упустили победу на первой минуте компенсированного времени.
У сборной Израиля голы забили Лерой Абрибайе (Маккаби, Тель-Авив) и Итамар Хосид, Швейцарии: Илия Деспотович и Йосип Бралич.
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