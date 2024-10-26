x
26 октября 2024
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2024
|
26 октября 2024
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия сделал 6 подборов и 6 передач. "Портленд" провалил последнюю четверть

время публикации: 26 октября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 09:41
НБА. Дени Авдия сделал 6 подборов и 6 передач. "Портленд" провалил последнюю четверть
AP Photo/Amanda Loman

На старте регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" потерпел второе поражение подряд. "Портленд" проиграл "Нью Орлеан Пеликанз" 103:105.

Израильский форвард "Трйэл Блэйзерс" Денни Авдия отыграл 31 минуту (2 + 6 подборов + 6 передач).

"Портленд" провалил последнюю четверть 19:30.

Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Джереми Грант (34 + 6 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2024

Победы "Барселоны" и "Баварии". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Баскетбол. Невероятное возвращение "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

"Трипл-дабл" Йокича. "Сакраменто" проиграл "Миннесоте". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

"Реал" победил сербов. Результаты матчей Евролиги