НБА. Дени Авдия сделал 6 подборов и 6 передач. "Портленд" провалил последнюю четверть
время публикации: 26 октября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 09:41
На старте регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" потерпел второе поражение подряд. "Портленд" проиграл "Нью Орлеан Пеликанз" 103:105.
Израильский форвард "Трйэл Блэйзерс" Денни Авдия отыграл 31 минуту (2 + 6 подборов + 6 передач).
"Портленд" провалил последнюю четверть 19:30.
Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Джереми Грант (34 + 6 подборов).
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