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"Трипл-даблы" Леброна Джеймса и Домантаса Сабониса. Результаты матчей НБА

время публикации: 27 октября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 09:23
"Трипл-даблы" Леброна Джеймса и Домантаса Сабониса. Результаты матчей НБА
AP Photo/William Liang

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Вашингтон" 135:116. "Сан-Антонио" победил "Хьюстон" 109:106.

Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 106:114

Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 118:124

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 37 очков.

Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 116:135

Чикаго Булз - Оклахома-Сити Тендер 95:114

Первую половину матча гости выиграли 59:39.

Мемфис гризлиз - Орландо Мэджик 124:111

"Орландо" выиграл третью четверть 35:21.

Миннесота Тимбервулвз - Торонто Рэпторз 112:101

Сан-Антонио Сперз - Хьюстон Рокитс 109:106

Последнюю четверть "Хьюстон" выиграл 37:22.

По 29 очков набрали Джайлен Грин (Хьюстон) (+ 6 подборов + 5 передач) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) (+ 7 подборов).

Финикс Санз - Даллас Мэверикс 114:102

Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 33 очка и сделал 6 подборов.

Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 131:127

"Трипл-даблы" совершили Леброн Джеймс (Лейкерс) (32 + 14 подборов + 10 передач) и Домантас Сабонис (Сакраменто) (29 + 12 подборов + 10 передач).

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