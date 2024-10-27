"Трипл-даблы" Леброна Джеймса и Домантаса Сабониса. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Вашингтон" 135:116. "Сан-Антонио" победил "Хьюстон" 109:106.
Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 106:114
Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 118:124
Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 37 очков.
Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 116:135
Чикаго Булз - Оклахома-Сити Тендер 95:114
Первую половину матча гости выиграли 59:39.
Мемфис гризлиз - Орландо Мэджик 124:111
"Орландо" выиграл третью четверть 35:21.
Миннесота Тимбервулвз - Торонто Рэпторз 112:101
Сан-Антонио Сперз - Хьюстон Рокитс 109:106
Последнюю четверть "Хьюстон" выиграл 37:22.
По 29 очков набрали Джайлен Грин (Хьюстон) (+ 6 подборов + 5 передач) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) (+ 7 подборов).
Финикс Санз - Даллас Мэверикс 114:102
Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 33 очка и сделал 6 подборов.
Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 131:127
"Трипл-даблы" совершили Леброн Джеймс (Лейкерс) (32 + 14 подборов + 10 передач) и Домантас Сабонис (Сакраменто) (29 + 12 подборов + 10 передач).