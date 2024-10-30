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Еврокубок. Харпер набрал 30 очков. "Апоэль" победил "Олимпию"

время публикации: 30 октября 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 22:29
Еврокубок. Харпер набрал 30 очков. "Апоэль" победил "Олимпию"
AP Photo/Bethany Baker

В матче шестого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях обыграл "Олимпию" 94:83.

Первая четверть завершилась вничью 19:19.

Первую половину матча выиграл "Апоэль" 45:36. После 30 минут 77:55.

Отличную игру провели лидеры израильского клуба Джаред Харпер (30 +3 подборов + 5 передач), Йовель Зусман (18 + 6 подборов) и Хадин Каррингтон (17).

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