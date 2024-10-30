"Трипл-дабл" Йокича, "дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" проиграл "Денверу" в овертайме 139:144.

Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 139:144 (овертайм)

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (29 + 18 подборов + 16 передач).

Разыгрывающий "Бруклина" Деннис Шредер сделал "дабл-дабл" (28 + 14 подборов).

Миннесота Тимбервулвз - Даллас Мэверикс 114:120

Лука Дончич (Даллас) набрал 24 очка, сделал 8 родборов и 9 передач.

Юта Джаз - Сакраменто Кингз 96:113

Лидер "королей" Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" в третьем матче подряд (в одном из них "Трипл-дабл") (28 + 11 подборов).

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанз 124:106