"Трипл-дабл" Йокича, "дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА
время публикации: 30 октября 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 09:44
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" проиграл "Денверу" в овертайме 139:144.
Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 139:144 (овертайм)
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (29 + 18 подборов + 16 передач).
Разыгрывающий "Бруклина" Деннис Шредер сделал "дабл-дабл" (28 + 14 подборов).
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Мэверикс 114:120
Лука Дончич (Даллас) набрал 24 очка, сделал 8 родборов и 9 передач.
Юта Джаз - Сакраменто Кингз 96:113
Лидер "королей" Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" в третьем матче подряд (в одном из них "Трипл-дабл") (28 + 11 подборов).
Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанз 124:106
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