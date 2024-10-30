Еврокубок. Мотли набрал 30 очков. "Апоэль" разгромил черногорцев
время публикации: 30 октября 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 22:34
В матче шестого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" разгромил "Будучность" (Подгорица) 92:72.
Черногорцы выиграли первую четверть 22:17.
Первую половину матча выиграл "Апоэль" 46:38. После 30 минут 74:55.
Отличный матч провели лидеры "красных" Джонатан Мотли (30 + 7 подборов + 4 передачи) и Маркус Фостер (23).
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