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"Наполи" победил "Милан". Результаты матчей чемпионата Италии

время публикации: 30 октября 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 08:56
"Наполи" победил "Милан". Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Luca Bruno

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Италии. "Наполи" в гостях обыграл "Милан" 2:0.

Кальяри - Болонья 0:2

Лечче - Верона 1:0

Милан - Наполи 0:2

"Наполи" уверенно лидирует, оторвавшись на 7 очков от "Интера", на 8 - от "Ювентуса".

Статистическое преимущество у "Милана" (61% владения мячом, 13:9 по ударам, 5:4 по точным ударам, 5:1 по угловым).

На 5-й минуте Ромелу Лукаку проскочил между центральными защитниками, вышел один на один и открыл счет 0:1.

Хозяева первый опасный момент создали на 23-й минуте. Мерет парировал мяч после удара Чуквуэзе. На 31-ц минуте Муса перехватил мяч в штрафной неаполитанцев и опасно прострелил. Мерет выручил.

На 43-й минуте Хвича Кварацхелия издали пробил в дальний нижний угол 0:2.

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