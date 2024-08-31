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Футбол. "Штутгарт" и "Боруссия" теряют очки. Результаты матчей

время публикации: 31 августа 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 18:48
Футбол. "Штутгарт" и "Боруссия" теряют очки. Результаты матчей
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи второго тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Вердер" 0:0.

Штутгарт - Майнц 3:3

Серебряный призер прошлого чемпионата вел в счете 2:0 и 3:2, но упустил победу.

Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. гол забил вышедший на замену Максим Летч.

При этом у хозяев подавляющее преимущество (64% владения мячом, 28:11 по ударам, 12:7 по точным ударам).

Айнтрахт (Франкфурт) - Хоффенхайм 3:1

Вердер (Бремен) - Боруссия (Дортмунд) 0:0

Гости заканчивали матч в меньшинстве. На 73-й минуте вторую желтую карточку получил Нико Шлоттербек.

Бохум - Боруссия (Менхенгладбах) 0:2

Первые матчи соперники проиграли.

Хольштайн (Киль) - Вольфсбург 0:2

"Волки" одержали первую победу в сезоне.

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