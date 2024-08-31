Футбол. "Штутгарт" и "Боруссия" теряют очки. Результаты матчей
время публикации: 31 августа 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 18:48
Состоялись матчи второго тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Вердер" 0:0.
Штутгарт - Майнц 3:3
Серебряный призер прошлого чемпионата вел в счете 2:0 и 3:2, но упустил победу.
Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. гол забил вышедший на замену Максим Летч.
При этом у хозяев подавляющее преимущество (64% владения мячом, 28:11 по ударам, 12:7 по точным ударам).
Айнтрахт (Франкфурт) - Хоффенхайм 3:1
Вердер (Бремен) - Боруссия (Дортмунд) 0:0
Гости заканчивали матч в меньшинстве. На 73-й минуте вторую желтую карточку получил Нико Шлоттербек.
Бохум - Боруссия (Менхенгладбах) 0:2
Первые матчи соперники проиграли.
Хольштайн (Киль) - Вольфсбург 0:2
"Волки" одержали первую победу в сезоне.
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