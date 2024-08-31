Футбол. Манор Соломон сделал голевую передачу. "Лидс" победил "тигров"
время публикации: 31 августа 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 20:35
В матче четвертого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" победил "Халл Сити" 2:0.
Первый матч за "павлинов" провел израильский полузащитник Манор Соломон. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
На 63-й минуте Манор Соломон прошел по флангу и навесил. 20-летний Матео Джозеф перевел мяч в ближний угол 1:0.
На 81-й минуте заменивший Соломона бывший нападающий ПСВ Йоэль Пиру вышел один на один 2:0.
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