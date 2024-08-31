Футбол. Чемпионат Англии. Достижение Сака. Первое удаление Райса

В стартовом матче третьего тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтон энд Хоув" 1:1. Обе команды одержали в первых двух турах по две победы.

"Арсенал": Райя, Тимбер (Зинченко, 80), Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Парти, Эдегор (Мартинелли, 74), Хавертц, Троссард (Калафьори, 59), Сака.

"Брайтон": Вербрюгген, Данк, ван Хекке, Велтман (Эступиньян, 72), Хиншелвуд, Балеба, Милнер (Айяри, 17), Митома (Аденгра, 85), Жоао Педро, Минте (Рюттер, 72), Уэлбек (Энсисо, 85).

На 38-й минуте Букайо Сака вывел один на один Кая Хаверца. Форвард перебросил мяч через вратаря 1:0. Сака - первый игрок "Арсенала" с 2004 года, который отметился голевой передачей в каждом из первых трех матчей чемпионата Англии. В 2004 году это сделал Тьерри Анри.

На 49-й минуте Деклан Райс получил вторую желтую карточку и был впервые удален в матче чемпионата Англии (впервые в 245 играх), сообщает статистический сервис Opta.

В большинстве гости перехватили инициативу и сумели отыграться. На 58-й минуте Минте вышел один на один. Вратарь мяч парировал. Жоао Педро добил мяч в сетку 1:1.