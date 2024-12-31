x
31 декабря 2024
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2024
|
31 декабря 2024
|
последняя новость: 22:54
31 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира по игре в боулз

Антисемитизм
время публикации: 31 декабря 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 22:10
Израильские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира по игре в боулз
AP Photo/Anupam Nath

Израильским спортсменам запретили участвовать в чемпионате мира по игре в боулз, который состоится в следующем месяце в Великобритании.

В заявлении World Bowls Tour высказываются опасения, что участие израильтян приведет к массовым протестам и столкновениям и политизации мероприятия, как это произошло в августе прошлого года во время проведения чемпионата Scottish International Open.

Таким образом, от соревнований были отстранены Даниэль Аломин, который должен был выступать в одиночном разряде, Амнон Амар и Итай Ригби – в парных состязаниях.

Чемпионат мира по игру в боулз в закрытых помещениях будет проходить в Хоптон-он-Си, Норфолке. Руперт Лоу, парламентарий от округа Грейт-Ярмут, в который входит Хоптон-он-Си, осудил решение World Bowls Tour, назвав его отвратительным, и пообещал добиваться его отмены. Совет депутатов британских евреев заявил, что израильские спортсмены были исключены из соревнований исключительно из-за своей национальности.

Агентство Reuters отмечает, что решение об исключении израильских спортсменов было принято WBT под давлением пропалестинских активистов.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание "лучшей пловчихи Европы 2024 года"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Израильский футболист стал чемпионом NCAA
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 декабря 2024

Столкновение между фанатами "Бейтара" и вратарем сборной Израиля