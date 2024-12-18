Израильский футболист стал чемпионом NCAA

В финале чемпионата NCAA по футболу команда университета Вермонта в дополнительное время победила команду университета Маршалла 2:1.

Команда университета Вермонта стала первым чемпионом в истории, представляющим конференцию America East.

"Вермонт Катамаунтс" стал первой командой университета Вермонта, выигравшей национальные соревнования в командных видах спорта.

Чемпионом стал 25-летний израильский футболист Янив Базини.