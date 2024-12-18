x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 08:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 08:34
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильский футболист стал чемпионом NCAA

Футбол
время публикации: 18 декабря 2024 г., 08:29 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 08:29
Израильский футболист стал чемпионом NCAA
AP Photo/Ben McKeown

В финале чемпионата NCAA по футболу команда университета Вермонта в дополнительное время победила команду университета Маршалла 2:1.

Команда университета Вермонта стала первым чемпионом в истории, представляющим конференцию America East.

"Вермонт Катамаунтс" стал первой командой университета Вермонта, выигравшей национальные соревнования в командных видах спорта.

Чемпионом стал 25-летний израильский футболист Янив Базини.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Лучший футболист 2024 года по версии ФИФА Винисиус Жуниор
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 декабря 2024

Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 декабря 2024

Сенсация. "Ювентус" едва не проиграл аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 декабря 2024

Столкновение между фанатами "Бейтара" и вратарем сборной Израиля