Израильский футболист стал чемпионом NCAA
время публикации: 18 декабря 2024 г., 08:29 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 08:29
В финале чемпионата NCAA по футболу команда университета Вермонта в дополнительное время победила команду университета Маршалла 2:1.
Команда университета Вермонта стала первым чемпионом в истории, представляющим конференцию America East.
"Вермонт Катамаунтс" стал первой командой университета Вермонта, выигравшей национальные соревнования в командных видах спорта.
Чемпионом стал 25-летний израильский футболист Янив Базини.
Ссылки по теме