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Спорт

Олимпиада. Слалом на каноэ. Австралийская еврейка Джессика Фокс стала чемпионкой

время публикации: 31 июля 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 19:27
Олимпиада. Слалом на каноэ. Австралийская еврейка Джессика Фокс стала чемпионкой
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на каноэ-одиночке стала австралийская еврейка Джессика Фокс.

Несколько дней назад она стала чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке.

Второе место заняла немка Елена Лилик.

Бронзовую медаль завоевала американка Эви Лейбфарт.

Украинка Виктория Ус заняла 11-е место.

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