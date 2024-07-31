Олимпиада. Слалом на каноэ. Австралийская еврейка Джессика Фокс стала чемпионкой
время публикации: 31 июля 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 19:27
Чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на каноэ-одиночке стала австралийская еврейка Джессика Фокс.
Несколько дней назад она стала чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке.
Второе место заняла немка Елена Лилик.
Бронзовую медаль завоевала американка Эви Лейбфарт.
Украинка Виктория Ус заняла 11-е место.
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