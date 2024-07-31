Олимпиада. Слалом на каноэ. Австралийская еврейка Джессика Фокс стала чемпионкой

Чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на каноэ-одиночке стала австралийская еврейка Джессика Фокс.

Несколько дней назад она стала чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке.

Второе место заняла немка Елена Лилик.

Бронзовую медаль завоевала американка Эви Лейбфарт.

Украинка Виктория Ус заняла 11-е место.