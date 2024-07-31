Олимпиада. Плавание. Победила мировая рекордсменка
время публикации: 31 июля 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 21:46
Чемпионкой Парижской олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем стал шведская пловчиха Сара Шестрем, мировая рекордсменка.
Ее результат 52.16 секунды.
Мировой рекорд (51.71) Сара Шестрем установила в 2017 году.
Серебряную медаль завоевала Американка Торри Хаске.
На третьем месте пловчиха из Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024