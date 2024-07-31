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Спорт

Олимпиада. Плавание. Француз установил олимпийский рекорд

время публикации: 31 июля 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 21:54
Олимпиада. Плавание. Француз установил олимпийский рекорд
AP Photo/Ashley Landis

Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем стал француз Леон Маршан, установивший в финале олимпийский рекорд - 1 минута 51.21 секунды.

Он на 4 сотых секунды улучшил рекорд венгра Кристофера Милака, установленный в Токио.

Кристофер Милак. оставшийся мировым рекордсменом, финишировал вторым.

Бронзовую медаль завоевал канадец Илья Харун.

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