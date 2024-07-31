Олимпиада. Стрельба из лука. Микаэла Моше проиграла румынке

В 1/32 финала турнира Парижской олимпиады в стрельбе из олимпийского лука израильтянка Микаэла Моше проиграла румынке Мэдэлине Амейстроаи 1:7.

Микаэла Моше ранее занималась художественной гимнастикой (высшее достижение - пятое место на чемпионате Израиля). Стрельбой из лука она стала заниматься в 2022 году. В этом гду она заняла восьмое место на чемпионате Европы в помещении, девятое - на чемпионате Европы.

Мэдэлина Амейстроаи - участница Токийской олимпиады (37-е место).