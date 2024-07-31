Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени на третьем месте
время публикации: 31 июля 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 20:04
После 10 (из 15 гонок) общий зачет соревнований виндсерферов Парижской олимпиады возглавляет австралиец Грэй Моррис.
Израильтянин Том Реувени занимает третье место.
В восьмой гонке он финишировал третьим, в девятой - пятым.
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