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Спорт

Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени на третьем месте

время публикации: 31 июля 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 20:04
Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени на третьем месте
AP Photo/Jacquelyn Martin

После 10 (из 15 гонок) общий зачет соревнований виндсерферов Парижской олимпиады возглавляет австралиец Грэй Моррис.

Израильтянин Том Реувени занимает третье место.

В восьмой гонке он финишировал третьим, в девятой - пятым.

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