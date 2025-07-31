Дан Ндойе перешел в "Ноттингем Форест"
время публикации: 31 июля 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 17:09
Вингер сборной Швейцарии Дан Ндойе перешел из "Болоньи" в Ноттингем Форест", сообщает Sky Sports.
24-летний футболист подписал пятилетний контракт.
"Болонья" получит за его трансфер 34 миллиона фунтов стерлингов.
В 30 матчах Серии А в прошлом сезоне Дан Ндойе забил 8 голов и сделал 4 результативных передачи.
В его услугах был заинтересован "Наполи", но швейцарец предпочел Премьер-лигу.
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