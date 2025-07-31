x
31 июля 2025
|
последняя новость: 17:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 17:45
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дан Ндойе перешел в "Ноттингем Форест"

Футбол
время публикации: 31 июля 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 17:09
Дан Ндойе перешел в "Ноттингем Форест"
AP Photo/Tyler Tate, File

Вингер сборной Швейцарии Дан Ндойе перешел из "Болоньи" в Ноттингем Форест", сообщает Sky Sports.

24-летний футболист подписал пятилетний контракт.

"Болонья" получит за его трансфер 34 миллиона фунтов стерлингов.

В 30 матчах Серии А в прошлом сезоне Дан Ндойе забил 8 голов и сделал 4 результативных передачи.

В его услугах был заинтересован "Наполи", но швейцарец предпочел Премьер-лигу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

Кубок лиг. Месси сделал две голевые передачи и дал пощечину Эрнандесу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

Бывший футболист "Барселоны" госпитализирован после укуса собаки. Он пропустит матч Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

В Лиге Европы "Маккаби" сыграет с мальтийцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

"Маккаби" вылетел из Лиги чемпионов. Результаты матчей