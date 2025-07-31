Бывший футболист "Барселоны" госпитализирован после укуса собаки. Он пропустит матч Лиги конференций
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:27
Полузащитник "Ариса" Карлес Перес госпитализирован после укуса собаки, сообщает ESPN со ссылкой на греческие СМИ.
Он не сможет принять участия в сегодняшней игре Лиги Конференций.
27-летний футболист пострадал, пытаясь защитить свою собаку от нападения другого пса.
Собака укусила его в пах.
Футболист является игроком "Сельты". В Греции он выступает на правах аренды.
Ранее Карлес Перес выступал за "Барселону", "Рому", "Хетафе".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025