x
31 июля 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 08:20
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бывший футболист "Барселоны" госпитализирован после укуса собаки. Он пропустит матч Лиги конференций

Футбол
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:27
Бывший футболист "Барселоны" госпитализирован после укуса собаки. Он пропустит матч Лиги конференций
AP Photo/Gregorio Borgia

Полузащитник "Ариса" Карлес Перес госпитализирован после укуса собаки, сообщает ESPN со ссылкой на греческие СМИ.

Он не сможет принять участия в сегодняшней игре Лиги Конференций.

27-летний футболист пострадал, пытаясь защитить свою собаку от нападения другого пса.

Собака укусила его в пах.

Футболист является игроком "Сельты". В Греции он выступает на правах аренды.

Ранее Карлес Перес выступал за "Барселону", "Рому", "Хетафе".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

В Лиге Европы "Маккаби" сыграет с мальтийцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

"Маккаби" вылетел из Лиги чемпионов. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Луис Диас перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Жоау Феликс продолжит карьеру в Саудовской Аравии