Бывший футболист "Барселоны" госпитализирован после укуса собаки. Он пропустит матч Лиги конференций

Полузащитник "Ариса" Карлес Перес госпитализирован после укуса собаки, сообщает ESPN со ссылкой на греческие СМИ.

Он не сможет принять участия в сегодняшней игре Лиги Конференций.

27-летний футболист пострадал, пытаясь защитить свою собаку от нападения другого пса.

Собака укусила его в пах.

Футболист является игроком "Сельты". В Греции он выступает на правах аренды.

Ранее Карлес Перес выступал за "Барселону", "Рому", "Хетафе".