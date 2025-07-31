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Кубок лиг. Месси сделал две голевые передачи и дал пощечину Эрнандесу

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:44
Кубок лиг. Месси сделал две голевые передачи и дал пощечину Эрнандесу
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче первого раунда Кубка лиг "Интер Майами" победил мексиканский "Атлас" 2:1.

Лионель Месси дважды ассистировал партнерам.

На 58-й минуте Теласко Сеговия вывел "Интер" вперед.

На 80-й минуте Хосе Лосано сравнял счет.

Победный гол на шестой минуте компенсированного времени забил Марсело Вейгандт.

Во время матча Лионель Месси повздорил с Серхио Эрнандесом и дал ему пощечину, сообщает "Спорт-экспресс".

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