Кубок лиг. Месси сделал две голевые передачи и дал пощечину Эрнандесу

В матче первого раунда Кубка лиг "Интер Майами" победил мексиканский "Атлас" 2:1.

Лионель Месси дважды ассистировал партнерам.

На 58-й минуте Теласко Сеговия вывел "Интер" вперед.

На 80-й минуте Хосе Лосано сравнял счет.

Победный гол на шестой минуте компенсированного времени забил Марсело Вейгандт.

Во время матча Лионель Месси повздорил с Серхио Эрнандесом и дал ему пощечину, сообщает "Спорт-экспресс".