Кубок лиг. Месси сделал две голевые передачи и дал пощечину Эрнандесу
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:44
В матче первого раунда Кубка лиг "Интер Майами" победил мексиканский "Атлас" 2:1.
Лионель Месси дважды ассистировал партнерам.
На 58-й минуте Теласко Сеговия вывел "Интер" вперед.
На 80-й минуте Хосе Лосано сравнял счет.
Победный гол на шестой минуте компенсированного времени забил Марсело Вейгандт.
Во время матча Лионель Месси повздорил с Серхио Эрнандесом и дал ему пощечину, сообщает "Спорт-экспресс".
Ссылки по теме