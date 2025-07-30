Скандал в женской НБА. На площадку бросили фаллоимитатор
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:53
В матче регулярного чемпионата женской НБА (WNBA) команда "Голден Стэйт Валкириз" победила "Атланту Дрим" 77:75.
Победный бросок гостьи сделали за 3.9 секунды до финальной сирены.
Примерно за минут до конца матча при счете 75:75 кто-то из зрителей бросил на площадку ярко-зеленый фаллоимитатор.
Видео инцидента, который ехидный комментатор назвал "одним из самых ярких моментов матча", опубликовано в инстаграме.
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