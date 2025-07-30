Скандал в женской НБА. На площадку бросили фаллоимитатор

В матче регулярного чемпионата женской НБА (WNBA) команда "Голден Стэйт Валкириз" победила "Атланту Дрим" 77:75.

Победный бросок гостьи сделали за 3.9 секунды до финальной сирены.

Примерно за минут до конца матча при счете 75:75 кто-то из зрителей бросил на площадку ярко-зеленый фаллоимитатор.

Видео инцидента, который ехидный комментатор назвал "одним из самых ярких моментов матча", опубликовано в инстаграме.