x
30 июля 2025
|
последняя новость: 20:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 20:15
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Турции

Баскетбол
время публикации: 30 июля 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:59
Юниорский Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Турции
AP Photo/Rod Lamkey, Jr

В Белграде продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (игроки до 18 лет).

На данный момент в четвертьфинал вышли сборные Франции, Испании, Словении и Турции.

Израильтяне проиграли туркам 67:78.

После 10 минут 14:22, 20 - 27:36, 30 - 61:48.

В начале последней четверти израильтянам удалось существенно сократить отставание, но затем турки восстановили комфортный отрыв.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Скандал в женской НБА. На площадку бросили фаллоимитатор
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Рокас Йокубайтис переходит из "Маккаби" в "Баварию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Бывший игрок НБА арестован за кражу 265 тысяч долларов у казино
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. В плэй-офф израильтяне сыграют со сборной Турции