Юниорский Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Турции

В Белграде продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (игроки до 18 лет).

На данный момент в четвертьфинал вышли сборные Франции, Испании, Словении и Турции.

Израильтяне проиграли туркам 67:78.

После 10 минут 14:22, 20 - 27:36, 30 - 61:48.

В начале последней четверти израильтянам удалось существенно сократить отставание, но затем турки восстановили комфортный отрыв.