Юниорский Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Турции
время публикации: 30 июля 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:59
В Белграде продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (игроки до 18 лет).
На данный момент в четвертьфинал вышли сборные Франции, Испании, Словении и Турции.
Израильтяне проиграли туркам 67:78.
После 10 минут 14:22, 20 - 27:36, 30 - 61:48.
В начале последней четверти израильтянам удалось существенно сократить отставание, но затем турки восстановили комфортный отрыв.
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