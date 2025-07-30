Диа Саба переходит из "Маккаби" (Хайфа) в турецкий клуб

Один из лидеров хайфского "Маккаби" Диа Саба продолжит карьеру в Турции, сообщает ONE.

После ответного матч Кубка конференций против "Торпедо" (Жодино) он перейдет в "Амедспор" (Диярбакыр).

По данным источника, футболист покинет "Маккаби" из-за "налоговых проблем".

Налоговая служба требует у Диа Сабы заплатить несколько миллионов шекелей. Это налоги с зарплаты, которую футболист получал в ОАЭ. В 2020-22 годах Диа Саба выступал за "Аль-Наср" (Дубаи).

СМИ сообщают, что представителям футболиста и налоговой службы "не удалось договориться".