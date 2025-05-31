Бен Ледерман подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"
время публикации: 31 мая 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 09:06
Полузащитник Бен Ледерман подписал двухлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист родился в Калифорнии. Его родители - израильтяне, из польских евреев.
Полузащитник играл за детские и юниорские команды "Барселоны", за молодежную команду "Гента".
В 2020-25 годах он выступал За "Ракув" (Ченстохова).
В 2022 году Бен Ледерман сыграл три матча за молодежную сборную Польши.
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