x
31 мая 2025
|
последняя новость: 09:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 мая 2025
|
31 мая 2025
|
последняя новость: 09:33
31 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бен Ледерман подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"

Футбол
время публикации: 31 мая 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 09:06
Бен Ледерман подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"
AP Photo/Andre Penner

Полузащитник Бен Ледерман подписал двухлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист родился в Калифорнии. Его родители - израильтяне, из польских евреев.

Полузащитник играл за детские и юниорские команды "Барселоны", за молодежную команду "Гента".

В 2020-25 годах он выступал За "Ракув" (Ченстохова).

В 2022 году Бен Ледерман сыграл три матча за молодежную сборную Польши.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

Финал Лиги чемпионов. Букмекеры считают фаворитом ПСЖ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

Лучший игрок Лиги конференций - Иско
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

СМИ. Новым тренером "Милана" станет Массимилиано Аллегри
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Жеребьевка Юниорский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют французы и португальцы