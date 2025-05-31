Бен Ледерман подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"

Полузащитник Бен Ледерман подписал двухлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист родился в Калифорнии. Его родители - израильтяне, из польских евреев.

Полузащитник играл за детские и юниорские команды "Барселоны", за молодежную команду "Гента".

В 2020-25 годах он выступал За "Ракув" (Ченстохова).

В 2022 году Бен Ледерман сыграл три матча за молодежную сборную Польши.