Финал Лиги чемпионов. Букмекеры считают фаворитом ПСЖ
время публикации: 31 мая 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 08:11
Сегодня в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Интер" (Милан).
Главный судья матча - Иштван Ковач (Румыния).
Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка ПСЖ.
Примерное распределение вероятностей (по данным ведущих букмекерских контор): 45% победа ПСЖ, ничья в основное время 27%, победа "Интера" 28%.
Последний раз команды встречались в августе 2023 года. Тогда победили итальянцы 2:1.
Ссылки по теме