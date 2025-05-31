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Финал Лиги чемпионов. Букмекеры считают фаворитом ПСЖ

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 31 мая 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 08:11
Финал Лиги чемпионов. Букмекеры считают фаворитом ПСЖ
AP Photo/Armando Franca

Сегодня в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Интер" (Милан).

Главный судья матча - Иштван Ковач (Румыния).

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка ПСЖ.

Примерное распределение вероятностей (по данным ведущих букмекерских контор): 45% победа ПСЖ, ничья в основное время 27%, победа "Интера" 28%.

Последний раз команды встречались в августе 2023 года. Тогда победили итальянцы 2:1.

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