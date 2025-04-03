Рейтинг ФИФА. Рекорд канадцев. Сборная Украины на 25-м месте, Израиля - на 78-м

ФИФА опубликовал рейтинг сборных по состоянию на 3 апреля 2025 года. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины.

Испанцы обошли французов и поднялись на второе место.

В первую десятку входят сборные Англии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Италии и Германии.

Украинцы остались на 25-м месте.

Сборная Израиля опустилась с 76-го места на 78-е.

Соперники сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира: Италия (9-е место), Норвегия (поднялась с 43-го места на 38-е), Эстония (поднялась со 123-го места на 121-е) и Молдова (опустилась со 151-го места на 154-е).

Сборная Канады впервые поднялась на 30-е место.