Рейтинг ФИФА. Рекорд канадцев. Сборная Украины на 25-м месте, Израиля - на 78-м
время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:55
ФИФА опубликовал рейтинг сборных по состоянию на 3 апреля 2025 года. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины.
Испанцы обошли французов и поднялись на второе место.
В первую десятку входят сборные Англии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Италии и Германии.
Украинцы остались на 25-м месте.
Сборная Израиля опустилась с 76-го места на 78-е.
Соперники сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира: Италия (9-е место), Норвегия (поднялась с 43-го места на 38-е), Эстония (поднялась со 123-го места на 121-е) и Молдова (опустилась со 151-го места на 154-е).
Сборная Канады впервые поднялась на 30-е место.
Ссылки по теме