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Рейтинг ФИФА. Рекорд канадцев. Сборная Украины на 25-м месте, Израиля - на 78-м

Футбол
Рейтинги
время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:55
Рейтинг ФИФА. Рекорд канадцев. Сборная Украины на 25-м месте, Израиля - на 78-м
AP Photo/Denes Erdos

ФИФА опубликовал рейтинг сборных по состоянию на 3 апреля 2025 года. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины.

Испанцы обошли французов и поднялись на второе место.

В первую десятку входят сборные Англии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Италии и Германии.

Украинцы остались на 25-м месте.

Сборная Израиля опустилась с 76-го места на 78-е.

Соперники сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира: Италия (9-е место), Норвегия (поднялась с 43-го места на 38-е), Эстония (поднялась со 123-го места на 121-е) и Молдова (опустилась со 151-го места на 154-е).

Сборная Канады впервые поднялась на 30-е место.

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