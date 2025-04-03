Чемпионат Англии. Антирекорд ван Нистельроя. Рекорд Исака. Юбилейная победа "Ливерпуля"
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" обыграл "Эвертон" 1:0.
Борнмут - Ипсвич 1:2
"Ипсвич" прервал серию из 6 матчей без побед (во всех турнирах).
Брайтон энд Хоув - Астон Вилла (Бирмингем) 0:3
Манчестер Сити - Лестер 2:0
"Лисы" проиграли последние 7 матчей, не забив в них ни одного гола. Рууд ван Нистельрой повторил антирекорд чемпионатов Англии. "Лестер" под его руководством в одном сезоне потерпел две серии из 7 поражений. Антирекорд в сезоне 1958-59 годов установил наставник "Портсмута" Фредди Кокс.
Ньюкасл - Брентфрд 2:1
Александр Исак открыл счет на 45-й минуте и установил клубный рекорд. Он стал первым игроком "Ньюкасла", забившим более 20 голов в двух сезонах подряд.
Саутгемптон - Кристал Пэлас (Лондон) 1:1
"Орлы" отыгрались на второй минуте компенсированного времени.
Ливерпуль - Эвертон (Ливерпуль) 1:0
"Красные" в сотый раз победили в дерби.