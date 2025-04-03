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Страсти в Кубке Турции. Моуриньо схватил за нос тренера соперника

Футбол
время публикации: 03 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 08:22
Страсти в Кубке Турции. Моуриньо схватил за нос тренера соперника
AP Photo/Khalil Hamra

"Галатасарай" вышел в полуфинал Кука Турции, победив в гостях "Фенербахче" 2:1.

Оба мяча в ворота хозяев в первые полчаса матча забил Виктор Осимхен.

На последней минуте первого тайма отставание сократил Себастьян Шимански.

В компенсированное время произошла драка с участием запасных игроков, по итогам которой судья удалил Барыша Йилмаза, Керема Демирбая (оба - Галатасарай) и Мерта Яндаша (Фенербахче).

После финального свистка Жозе Моуриньо схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука. Тот упал на газон.

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