Страсти в Кубке Турции. Моуриньо схватил за нос тренера соперника
время публикации: 03 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 08:22
"Галатасарай" вышел в полуфинал Кука Турции, победив в гостях "Фенербахче" 2:1.
Оба мяча в ворота хозяев в первые полчаса матча забил Виктор Осимхен.
На последней минуте первого тайма отставание сократил Себастьян Шимански.
В компенсированное время произошла драка с участием запасных игроков, по итогам которой судья удалил Барыша Йилмаза, Керема Демирбая (оба - Галатасарай) и Мерта Яндаша (Фенербахче).
После финального свистка Жозе Моуриньо схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука. Тот упал на газон.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 апреля 2025