Страсти в Кубке Турции. Моуриньо схватил за нос тренера соперника

"Галатасарай" вышел в полуфинал Кука Турции, победив в гостях "Фенербахче" 2:1.

Оба мяча в ворота хозяев в первые полчаса матча забил Виктор Осимхен.

На последней минуте первого тайма отставание сократил Себастьян Шимански.

В компенсированное время произошла драка с участием запасных игроков, по итогам которой судья удалил Барыша Йилмаза, Керема Демирбая (оба - Галатасарай) и Мерта Яндаша (Фенербахче).

После финального свистка Жозе Моуриньо схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука. Тот упал на газон.