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Спорт

"Штутгарт" победил "Лейпциг" и вышел в финал Кубка Германии

Футбол
время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:32
"Штутгарт" победил "Лейпциг" и вышел в финал Кубка Германии
AP Photo/Martin Meissner

В финале Кубка Германии встретятся "Штутгарт" и "Арминия" (Билефельд).

Решающий матч состоится 24 мая в Берлине.

"Арминия", играющая в третьем дивизионе, сенсационно обыграла действующего обладателя трофея "Байер" (Леверкузен).

"Штутгарт" победил 3:1 "Лейпциг".

Себастьян Хенесс стал вторым тренером "швабов", который сумел вывести команду в Лигу чемпионов и в финал Кубка Германии. Первым был Армин Фе.

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