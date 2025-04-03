"Штутгарт" победил "Лейпциг" и вышел в финал Кубка Германии
время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:32
В финале Кубка Германии встретятся "Штутгарт" и "Арминия" (Билефельд).
Решающий матч состоится 24 мая в Берлине.
"Арминия", играющая в третьем дивизионе, сенсационно обыграла действующего обладателя трофея "Байер" (Леверкузен).
"Штутгарт" победил 3:1 "Лейпциг".
Себастьян Хенесс стал вторым тренером "швабов", который сумел вывести команду в Лигу чемпионов и в финал Кубка Германии. Первым был Армин Фе.
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