Кубок Италии. Ничья в миланском дерби

В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Милан" и "Интер" сыграли вничью 1:1.

Эти команды второй раз подряд играют вничью 1:1. Впервые с 2017 года два миланских дерби подряд завершились вничью.

"Милан": Меньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана (Бондо 88), Рейндерс, Алекс Хименес (Соттил 68), Пулишич (Феликс 76), Абрахам (Сантьяго Хименес 76), Леау (Чуквуэзе 88).

"Интер": Хосеп Мартинес, Биссек (Павар 59), Де Врей (Ачерби 79), Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Фраттези (Мхитарян 60), Аугусто (Залевски 59), Тюрам, Корреа (Беренбрух 90).

Первый опасный момент был создан на 20-й минуте. "Интер" подал штрафной. Де Врей головой отправил мяч в угол ворот мимо Меньяна. Защитник выбил мяч с линии ворот.

На 26-й минуте Рафаэль Леау прорвался к вратарской и пробил. Хименес парировал мяч на угловой. На 38-й минуте оказался один перед вратарем Тэмми Абрахам, но переиграть Хименеса не сумел.

На 41-й минуте Чалханоглу опасно пробил со штрафного метров с 30. Меньян отразил мяч, летевший под перекладину.

На 44-й минуте "Интер" провел скоростную атаку "три в два". Фраттези опасно пробил головой. Вратарь в красивом прыжке отбил мяч.

На 47-й минуте Тэмми Абрахам получил мяч в штрафной и пробил в нижний угол 1:0.

В ответной атаке Барелла нанес удар в дальний угол метров с 25. Меньян перевел мяч на угловой.

На 67-й минуте Чалханоглу из-за пределов штрафной вколотил мяч в нижний угол 1:1.