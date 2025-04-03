Бывший лидер "Монако", осужденный за сексуальное насилие, продолжит карьеру в Иране

Бывший полузащитник сборной Франции Виссам Бен Йеддер продолжит карьеру в иранском клубе "Сепахан".

Ранее он выступал за "Тулузу", "Севилью" и "Монако".

В ноябре 2024 года футболист был приговорен к двум годам условно за сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде.

Виссам Бен Йеддер выступал за "Монако" в 2019-24 годах и был одним из лидеров клуба.