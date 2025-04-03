Бывший лидер "Монако", осужденный за сексуальное насилие, продолжит карьеру в Иране
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:17
Бывший полузащитник сборной Франции Виссам Бен Йеддер продолжит карьеру в иранском клубе "Сепахан".
Ранее он выступал за "Тулузу", "Севилью" и "Монако".
В ноябре 2024 года футболист был приговорен к двум годам условно за сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде.
Виссам Бен Йеддер выступал за "Монако" в 2019-24 годах и был одним из лидеров клуба.
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