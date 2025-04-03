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"Барселона" победила в Мадриде и вышла в финал Кубка короля

Футбол
время публикации: 03 апреля 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 07:51
"Барселона" победила в Мадриде и вышла в финал Кубка короля
AP Photo/Manu Fernandez

В финале Кубка короля встретятся мадридский "Реал" и "Барселона". Каталонцы в ответном матче победили "Атлетико" 1:0.

В первом матче была ничья 4:4.

Это будет восьмое "Эль классико" в финале Кубка короля. "Реал" побеждал 4 раза, "Барселона" - 3.

"Атлетико" очень старался и доставил немало неприятностей гостям, но не нанес ни одного точного удара за весь матч.

На 27-й минуте Ламин Ямаль сделал проникающий пас в штрафную. Ферран Торрес выскочил один на один и в касание отправил мяч в нижний угол 0:1.

В первом тайме гости упустили несколько возможностей увеличить преимущество.

Уже на первой минуте второго тайма "матрасники" могли отыграться. Гризманн замыкал прострел из пределов вратарской, но не попал в ворота.

В первые 10 минут второго тайма хозяева создали четыре опасных момента, но били неточно.

На 70-й минуте "Атлетико" забил. Гол не засчитан из-за офсайда.

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