Олимпиада. Видсерфинг. Шарон Кантор завоевала серебряную медаль

Израильская спортсменка Шарон Кантор стала серебряным призером соревнований Парижской олимпиады по виндсерфингу.

Чемпионкой стала итальянка Марта Маджетти.

Британка Эмма Уотсон, на протяжении всего турнира лидировавшая в общем зачете, заняла третье место. Она - бронзовый призер Токийской олимпиады в классе RS:X.

Шарон Кантор - действующая чемпионка мира, серебряный призер чемпионата Европы 2023 года.

Сборная Израиля на данный момент завоевала четыре медали Парижской олимпиады (три серебряные, одну бронзовую).