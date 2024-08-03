Олимпиада. Видсерфинг. Шарон Кантор завоевала серебряную медаль
время публикации: 03 августа 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 15:58
Израильская спортсменка Шарон Кантор стала серебряным призером соревнований Парижской олимпиады по виндсерфингу.
Чемпионкой стала итальянка Марта Маджетти.
Британка Эмма Уотсон, на протяжении всего турнира лидировавшая в общем зачете, заняла третье место. Она - бронзовый призер Токийской олимпиады в классе RS:X.
Шарон Кантор - действующая чемпионка мира, серебряный призер чемпионата Европы 2023 года.
Сборная Израиля на данный момент завоевала четыре медали Парижской олимпиады (три серебряные, одну бронзовую).
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