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Олимпиада. Видсерфинг. Шарон Кантор завоевала серебряную медаль

время публикации: 03 августа 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 15:58
Олимпиада. Видсерфинг. Шарон Кантор завоевала серебряную медаль
AP Photo/Carolyn Kaster

Израильская спортсменка Шарон Кантор стала серебряным призером соревнований Парижской олимпиады по виндсерфингу.

Чемпионкой стала итальянка Марта Маджетти.

Британка Эмма Уотсон, на протяжении всего турнира лидировавшая в общем зачете, заняла третье место. Она - бронзовый призер Токийской олимпиады в классе RS:X.

Шарон Кантор - действующая чемпионка мира, серебряный призер чемпионата Европы 2023 года.

Сборная Израиля на данный момент завоевала четыре медали Парижской олимпиады (три серебряные, одну бронзовую).

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