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Олимпиада. Виндсерфинг. Израильтянин Том Реувени стал олимпийским чемпионом

время публикации: 03 августа 2024 г., 15:42 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 15:50
Олимпиада. Виндсерфинг. Израильтянин Том Реувени стал олимпийским чемпионом
AP Photo/Carolyn Kaster

Первую золотую медаль Парижской олимпиады для сборной Израиля завоевал виндсерфер Том Реувени.

24-летний Том Реувени - бронзовый призер Кубка мира 2023 года. В 2022 году он занял четвертое место на чемпионате мира, в 2024 - восьмое.

Серебряную медаль завоевал австралиец Грэй Моррис, бронзовую - голландец Люк ван Опзиланд, лидировавший в общем зачете.

На данный момент израильтяне завоевали пять медалей Парижской олимпиады: 1 золотую, три серебряных, 1 бронзовую. Две - в виндсерфинге, три - в дзюдо.

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