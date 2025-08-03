Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко заняла седьмое место

Сегодня в Сингапуре завершается чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионкой на дистанции 50 метров брассом стала литовка Рута Мейлутите, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, действующая рекордсменка мира. Она преодолела дистанцию за 29.55 секунды.

На втором месте китаянка Тан Цянтин (30.03), на третьем - итальянка Бенедетта Пилато (30.14).

Анастасия Горбенко, завершавшая программу выступлений израильтян на турнире, заняла седьмое место - 30.45 секунды.