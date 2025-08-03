Идан Нахмиас перешел из "Маккаби" (Тель-Авив) в "Лудогорец"
время публикации: 03 августа 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 10:57
Центральный защитник сборной Израиля Идан Нахмиас подписал трехлетний контракт с "Лудогорцем", сообщает ONE.
В 2021-25 годах он выступал за тель-авивский "Маккаби".
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов чемпион Болгарии сыграет с "Ференцварошем".
В последние годы за "Лудогорец" выступали израильтяне Дан Битон, Талеб Таватха, Денни Гроппер, который недавно перешел в тель-авивский "Маккаби".
Также в составе болгарского клуба играл хорошо известный в Израиле Мэвис Чибота.
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