Идан Нахмиас перешел из "Маккаби" (Тель-Авив) в "Лудогорец"

Центральный защитник сборной Израиля Идан Нахмиас подписал трехлетний контракт с "Лудогорцем", сообщает ONE.

В 2021-25 годах он выступал за тель-авивский "Маккаби".

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов чемпион Болгарии сыграет с "Ференцварошем".

В последние годы за "Лудогорец" выступали израильтяне Дан Битон, Талеб Таватха, Денни Гроппер, который недавно перешел в тель-авивский "Маккаби".

Также в составе болгарского клуба играл хорошо известный в Израиле Мэвис Чибота.