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Идан Нахмиас перешел из "Маккаби" (Тель-Авив) в "Лудогорец"

Футбол
время публикации: 03 августа 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 10:57
Идан Нахмиас перешел из "Маккаби" (Тель-Авив) в "Лудогорец"
AP Photo/Denes Erdos

Центральный защитник сборной Израиля Идан Нахмиас подписал трехлетний контракт с "Лудогорцем", сообщает ONE.

В 2021-25 годах он выступал за тель-авивский "Маккаби".

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов чемпион Болгарии сыграет с "Ференцварошем".

В последние годы за "Лудогорец" выступали израильтяне Дан Битон, Талеб Таватха, Денни Гроппер, который недавно перешел в тель-авивский "Маккаби".

Также в составе болгарского клуба играл хорошо известный в Израиле Мэвис Чибота.

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