x
03 августа 2025
|
последняя новость: 09:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 августа 2025
|
03 августа 2025
|
последняя новость: 09:41
03 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по плаванию. Установлены два рекорда Израиля

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 03 августа 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 08:38
Чемпионат мира по плаванию. Установлены два рекорда Израиля
AP Photo/Martin Meissner

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня установлены два рекорда Израиля.

В мужской эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем израильтяне преодолели дистанцию за 3 минуты 34.91 секунды.

Сборная Израиля заняла 14-е место и в финал не вышла.

Рекорд установили: Инбар Данцигер, Йонатан Ицхаки, Галь Коэн Груми и Даниэль Кричевский.

В женской эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем израильтянки преодолели дистанцию за 4 минуты 2.43 секунды.

Сборная Израиля заняла 14-е место и в финал не вышла.

Рекордсменками стали: Анастасия Горбенко, Авива Барзилай, Ариэль Хайон и Лея Полонски.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Кэти Ледеки в седьмой раз подряд стала чемпионкой мира на дистанции 800 метров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в финал, установив рекорд Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2025

Чемпионат мира по плаванию. Израильтяне заняли восьмое место в эстафете