Чемпионат мира по плаванию. Установлены два рекорда Израиля
время публикации: 03 августа 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 08:38
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня установлены два рекорда Израиля.
В мужской эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем израильтяне преодолели дистанцию за 3 минуты 34.91 секунды.
Сборная Израиля заняла 14-е место и в финал не вышла.
Рекорд установили: Инбар Данцигер, Йонатан Ицхаки, Галь Коэн Груми и Даниэль Кричевский.
В женской эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем израильтянки преодолели дистанцию за 4 минуты 2.43 секунды.
Сборная Израиля заняла 14-е место и в финал не вышла.
Рекордсменками стали: Анастасия Горбенко, Авива Барзилай, Ариэль Хайон и Лея Полонски.
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