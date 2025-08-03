Чемпионат мира по плаванию. Установлены два рекорда Израиля

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня установлены два рекорда Израиля.

В мужской эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем израильтяне преодолели дистанцию за 3 минуты 34.91 секунды.

Сборная Израиля заняла 14-е место и в финал не вышла.

Рекорд установили: Инбар Данцигер, Йонатан Ицхаки, Галь Коэн Груми и Даниэль Кричевский.

В женской эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем израильтянки преодолели дистанцию за 4 минуты 2.43 секунды.

Сборная Израиля заняла 14-е место и в финал не вышла.

Рекордсменками стали: Анастасия Горбенко, Авива Барзилай, Ариэль Хайон и Лея Полонски.