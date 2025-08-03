Чемпионат мира по плаванию. В медальном зачете победили американцы. Лилли Кинг объявила о завершении карьеры

В Сингапуре завершился чемпионат мира по плаванию. В медальном зачете убедительно победила сборная США.

Американцы завоевали 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На втором месте австралийцы (8 + 6 + 6), на третьем - французы (4 + 1 + 3), которые в последний день чемпионата обошли канадцев (4 + 0 + 4).

Израильтяне медалей не завоевали.

28-летняя американка Лилли Кинг объявила, что после этого чемпионата завершает карьеру.

Она - трехкратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, 7-кратная победительница чемпионатов мира "на короткой воде" (25-метровый бассейн).