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Чемпионат мира по плаванию. В медальном зачете победили американцы. Лилли Кинг объявила о завершении карьеры

Плавание
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 августа 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 19:19
Чемпионат мира по плаванию. В медальном зачете победили американцы. Лилли Кинг объявила о завершении карьеры
AP Photo/Vincent Thian

В Сингапуре завершился чемпионат мира по плаванию. В медальном зачете убедительно победила сборная США.

Американцы завоевали 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На втором месте австралийцы (8 + 6 + 6), на третьем - французы (4 + 1 + 3), которые в последний день чемпионата обошли канадцев (4 + 0 + 4).

Израильтяне медалей не завоевали.

28-летняя американка Лилли Кинг объявила, что после этого чемпионата завершает карьеру.

Она - трехкратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, 7-кратная победительница чемпионатов мира "на короткой воде" (25-метровый бассейн).

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