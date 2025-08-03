Кубок лиг. Лионель Месси получил травму
время публикации: 03 августа 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 08:24
В матче группового этапа Кубка лиг"Интер Майами" победил в серии послематчевых пенальти "Некаксу" 5:4.
Основное время матча завершилось вничью 2:2.
Лионель Месси получил травму в самом начале матча и был заменен на 11-й минуте. Вместо него на поле вышел Федерико Редондо Солари.
Через минуту Теласко Сеговия вывел "Интер" вперед 1:0.
На 17-й минуте американский клуб остался в меньшинстве. Удален Максимилиано Фалькон.
На 33-й минуте Томас Бадалони сравнял счет.
На 60-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Кристиан Кальдерон.
На 81-й минуте Рикардо Монреаль вывел мексиканцев вперед 1:2.
На второй минуте компенсированного времени Жорди Альба сравнял счет 2:2.
В серии послематчевых пенальти не забил Томас Бадалони.
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