Кубок лиг. Лионель Месси получил травму

В матче группового этапа Кубка лиг"Интер Майами" победил в серии послематчевых пенальти "Некаксу" 5:4.

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

Лионель Месси получил травму в самом начале матча и был заменен на 11-й минуте. Вместо него на поле вышел Федерико Редондо Солари.

Через минуту Теласко Сеговия вывел "Интер" вперед 1:0.

На 17-й минуте американский клуб остался в меньшинстве. Удален Максимилиано Фалькон.

На 33-й минуте Томас Бадалони сравнял счет.

На 60-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Кристиан Кальдерон.

На 81-й минуте Рикардо Монреаль вывел мексиканцев вперед 1:2.

На второй минуте компенсированного времени Жорди Альба сравнял счет 2:2.

В серии послематчевых пенальти не забил Томас Бадалони.