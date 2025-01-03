Теннис. Сенсационное поражение Новака Джоковича в Брисбене

В четвертьфинале теннисного турнира в Брисбене Новак Джкович неожиданно проиграл американцу Рейлли Опелке 6:7, 3:6.

В полуфинале американец встретится с Джованни Мпетши Перрикаром (Франция).

Опелка (293-е место в рейтинге АТР) несколько лет назад был 17-й ракеткой мира.

Он - победитель юниорского Уимблдона 2015 года.