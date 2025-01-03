Умер бывший тренер Елены Исинбаевой

3 января на 81-м году жизни умер известный советский и российский тренер (прыжки с шестом) Евгений Трофимов, сообщаетТАСС.

О причинах смерти не сообщается.

Спортсмены, которых тренировал Евгений Трофимов, более 20 раз становились чемпионами и призерами чемпионатов СССР и России.

Евгений Трофимов в 1997-2006 и 2010-13 годах был личным тренером легендарной Елены Исинбаевой.

Она под его руководством стала чемпионкой Афинской олимпиады и четырехкратной чемпионкой мира.