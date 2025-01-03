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Спорт

Умер бывший тренер Елены Исинбаевой

Легкая атлетика
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 января 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 16:00
Умер бывший тренер Елены Исинбаевой
AP Photo/Dar Yasin

3 января на 81-м году жизни умер известный советский и российский тренер (прыжки с шестом) Евгений Трофимов, сообщаетТАСС.

О причинах смерти не сообщается.

Спортсмены, которых тренировал Евгений Трофимов, более 20 раз становились чемпионами и призерами чемпионатов СССР и России.

Евгений Трофимов в 1997-2006 и 2010-13 годах был личным тренером легендарной Елены Исинбаевой.

Она под его руководством стала чемпионкой Афинской олимпиады и четырехкратной чемпионкой мира.

Спорт
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