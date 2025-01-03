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Лучший спортсмен 2024 года по версии Sports Illustrated Симона Байлз

Спортивная гимнастика
Знаменитые спортсмены
Рейтинги
время публикации: 03 января 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 12:27
Лучший спортсмен 2024 года по версии Sports Illustrated Симона Байлз
AP Photo/Charlie Riedel, File

Лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated признана американская гимнастка Симона Байлз.

В этом году она стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады.

Симона Байлз - самая титулованная гимнастка мира - семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Она завоевала 11 олимпийских медалей и 30 медалей чемпионатов мира.

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