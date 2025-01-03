Лучший спортсмен 2024 года по версии Sports Illustrated Симона Байлз

Лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated признана американская гимнастка Симона Байлз.

В этом году она стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады.

Симона Байлз - самая титулованная гимнастка мира - семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Она завоевала 11 олимпийских медалей и 30 медалей чемпионатов мира.