Лучший спортсмен 2024 года по версии Sports Illustrated Симона Байлз
время публикации: 03 января 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 12:27
Лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated признана американская гимнастка Симона Байлз.
В этом году она стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады.
Симона Байлз - самая титулованная гимнастка мира - семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Она завоевала 11 олимпийских медалей и 30 медалей чемпионатов мира.
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