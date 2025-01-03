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Спорт

НБА. Стефен Карри обошел Майкла Джордана

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 03 января 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 11:12
НБА. Стефен Карри обошел Майкла Джордана
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Cтэйт Уорриорз" разгромил "Филадельфию Сиксерз" 139:105.

Самым результативным игроком матча стал лидер "воинов" Стефен Карри, сделавший "дабл-дабл" (30 + 6 подборов + 10 передач).

Это 40-й матч, в котором Стефен Карри набрал не менее 30 очков в возрасте старше 35 лет. Он поднялся на четвертое место в истории НБА, обойдя Майкла Джордана, у которого таких игр 39.

Стефен Карри - рекордсмен лиги по количеству матчей "30 +" в возрасте "35+" среди защитников.

По таким матчам рекордсмен Леброн Джеймс (107). На втором месте Карл Mэлоун (80), на третьем - Карим Абдул-Джаббар (48).

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