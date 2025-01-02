2 января на 104-м году жизни умерла самая титулованная еврейская гимнастка мира Агнеш Келети, сообщает сайт Федерации гимнастики Израиля. Она - пятикратная олимпийская чемпионка (спортивная гимнастика), десятикратный призер олимпиад, чемпионка мира 1954 года, трехкратный призер чемпионата мира 1954 года. В 2017 году Келети стала лауреатом Премии Израиля.

Келети, настоящая фамилия которой – Кляйн, родилась в Будапеште в состоятельной еврейской семье. В детстве она уделяла основное внимание музыке, сосредоточившись на гимнастике только в 16 лет. В годы войны она была вынуждена скрываться, чтобы избежать депортации. Ее отец погиб в Аушвице, а мать и сестра были спасены шведским дипломатом Раулем Валенбергом.

В 1952 на Олимпиаде в Хельсинки Келети, которой был уже 31 год, завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Четыре года спустя в Мельбурне еврейская спортсменка завоевала четыре золотые и две серебряные медали. Между этими соревнованиями в 1954 году она собрала полный комплект медалей на чемпионате мира в Риме.

Во время мельбурнской Олимпиады СССР подавил восстание в Венгрии, и Келети вместе с десятками членов делегации отказалась возвращаться на родину. Мотивом этого стал антисемитизм. В 1957 году после участия в Маккабиаде Келети решает репатриироваться.

Работала главным тренером сборной Израиля по гимнастике, фактически создав израильскую гимнастическую школу. В Венгрию она вновь приехала после падения Железного занавеса. Ее встречали как национальную героиню.